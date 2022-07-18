Sultan’ın yüzüne kimyasal atmıştı: Artırımlı cezanın gerekçesi açıklandı!

Sultan Süsoy, Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti ve hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, önce adli kontrolle serbest bırakılan daha sonra itiraz üzerine tutuklanan sanık hakkında, Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucu sanık Bolat'a 'silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 6 yıl, 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası verildi. Cezada takdir indirimi uygulanmazken, Bolat 'cinsel saldırı' suçundan ise beraat etti.