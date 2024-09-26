Sultanlar Ligi’nin yeni takımı Bahçelievler Belediye Spor Kulübü zirveyi hedefliyor

Bahçelievler Spor Kulübü Kadın Voleybol takımının yıllardır istikrarlı başarıları sonrasında Sultanlar Ligi'ne yükseldiğini belirten kulüp başkanı Selahattin Harputlu, dördü ABD, Fransa ve Türk ligindeki takımlarından 4 yabancı toplam 11 yeni sporcu transfer ederek yeni ve güçlü bir takım olarak Sultanlar ligine adım attıklarını belirterek, "Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı olarak Lig etabını, Yarı Finali, Finali Lider olarak tamamlamanın gururunu yaşadık ve zorlu mücadelelerin ardından başarıyla Sultanlar Lig'i arenasına adım attık. Bu büyük başarıya maddi ve manevi desteklerini hiç esirgemeyen, sporcu ve spor sever Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır başta olmak üzere, kulübümüze ve takımımıza her zaman destek veren herkese minnettarız. Voleybol Baş Antrenörümüz Kenan Uzun'un liderliğindeki takımımızın gösterdiği performansla bu başarıya ulaşmak, gerçekten unutulmaz bir deneyimdi. Ayrıca Voleybol Şube Sorumlularımız Ural Kaynak, Av. İsmail Fettahoğlu ve tüm voleybol ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"SULTANLAR LİGİNE 11 YENİ TRANSFERLE GİRİYORUZ"

Harputlu, " Son yılların gözde sporu haline gelen Avrupa ve dünya birincilikleri ile dikkatleri çeken Sultanlar liginde yer almak Bahçelievler Belediye Spor Kulübü olarak büyük bir sorumluluk bu sorumluluğu başarıya çevirmek ve voleybolseverlere zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar izletmek içinde kulüp olarak büyük fedekarlıklar yaparak takıma 11 yeni transfer gerçekleştirdik. Bu trasferler arasında Amerika Birleşik Devletlerinden Caitlin Elisabeth Baird, Fransa'dan Elizabet Lanke İnneh, Sarıyer Belediyesi'nden Polina Shemanova, Eczacıbaşı'ndan Martyna Czyrnianska, Sarıyer Belediyesi'nden Begüm Hepkaptan, Fenerbahçeden Buse Ünal ve Meryem Boz, Muratpaşa Belediyesi'nden Merve İzbilir, PTT'den Merve Tanyel, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Özge Nur Çetiner, Kuzeyboru'dan Sabriye Dikmen yeni transfer gerçekleştirildi. Bahçelievler Belediye takımında ise Simay Gazi, Semanur Dolluca ile Ceren Nur Domaç kaldı. Yapılan flaş transferlerle dört takımın katıldığı Cumhuriyet kupasında birinciliği elde ettik. Türkiye Kupasında grubumuzda hiç yenilgi almadan da çeyrek finalda devam ediyoruz. Hedefimiz burada da birinci olmak. Yapılan transferlerin ne kadar doğru ve yerinde yapıldığını gösterdik" dedi.

SULTANLAR LİGİNİN YENİ VE TAZE KANI OLACAĞIZ

Harputlu, "Sultanlar ligine hazırlıklarımız tam gaz devam ederken liğde güçlü ve iddalı bir takım olarak mücadelemizle heyecan getireceğiz. Sporun ve sporcunun dostu sporcu ve sporsever bir kişilik olan değerli Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın destekleri ile bu yeni başarılarımıza Sultanlar liginde devam edeceğiz. Çünkü Belediye başkanımızın spora ve sporcuya olan sevgi ve ilgisi başarının en büyük kaynağıdır. Bunun yansıması da Sultanlar liginde kendini gösterecektir. Bu zaferler, hep birlikte gösterdiğimiz çabanın ve inancın bir sonucudur. Gelecek müsabakalarda da aynı azim ve kararlılıkla yol alacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ SULTANLAR LİGİ'NDE İLK ÜÇTE YER ALMAKTIR"

Harputlu, "Sultanlar liginin zorlu bir lig olduğunu biliyoruz. Bizde hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Flaş transferlerimizle gücümüze güç kattık. Tercübeli ve yetenekli yönetici teknik kadromuzla Sultanlar liginde çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ligler başlamadan önce Cumhuriyet kupası birinciliği ve Türkiye Kupasında hiç mağlup olmadan çeyrek finale kadar gelmemiz tesadüf ve şans değildir. Yapılan doğru transferler ve iyi bir teknik kadro ile yol almamızdan kaynaklanmaktadır. Sultanlar liginde hedefimiz ise ilk üçte yer almaktır. Burada bizi yeni transferleriyle Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı zorlayabilir. Ama bu bizim başarımızı ve hedeflerimizi engellemeyecektir" şeklinde konuştu.

CUMHURİYET KUPASINI BİRİNCİLİKLE TAMAMLADIK

Sultanlar ligini öncesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cumhuriyet kupası kadınlar Voleybol turnuvasında transfer ettiği 11 yeni sporcusu ile dört takımın mücadele ettiği müsabakalarda Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Voleybol takımı birinciliği elde etti. Nilüfer Belediye Spor Kulübü ikinci, Göztepe Spor Kulübü üçüncü veSarıyer Belediye Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Takımların ödüllerini ise birinci olan Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Harputlu ile Bahçelievler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Erdem taktim etti.

"SULTANLARIN ULUSLARARASI BAŞARILARI VOLEYBOLA OLAN İLGİYİ ARTTIRMIŞTIR"

Harputlu, "Voleybolun bir spor dalından çok daha fazlasıdır. Voleybol, toplumsal değişimin ve kadınların güçlenmesinin bir simgesi haline gelmiştir. Türk kadın voleybolunun başarılarla dolu yolculuğunun devamında bizlerde katkı vermeye devam edeceğiz. Son yıllarda artan ilginin her geçen gün artması için ve genç kızların spora kazandırılması için mücadelemiz bitmeyecektir. Binlerce genç kızımıza voleybol oynama imkânı sunmaktan ve spor yoluyla güçlenmelerine destek vermekten de gurur duyuyoruz. Sporun birleştirici gücünü kullanarak genç kızlarımızı cesaretlendirmeye ve onları hayallerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Sultanlar ligi başarıları ile voleybola her geçen gün ilgi ve sevgi artıyor. Bununla birlikte takımızın altyapısında da sporcu sayısında artış sağlıyor. Voleybol dalında daha önce 150- 200 arası sporcu sayısı Sultanların başarıları ile 450-500 lere kadar çıkardı. Bahçelievler Spor Kulübü olarak 26 branşta 4 bin 500 sporcumuz mevcuttur. Bunlardan 800(ü basketbol, 900'u yüzme, 500'e yakın voleybol dallarında sporcularımız mevcuttur. Sultanlar liginde başarılı olmamız halinde hedefimiz voleybolda bin sporcuyu aşmaktır" dedi.

"KULÜPTE BAŞARI AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI İLE SÜSLENDİ"

Harputlu, "Bahçelievler Spor Kulübü'nün sporcuları başarıdan başarıya koşmaktadır. Süper lig takımlarımızda Judo, Karate, Güreş, Halter ve yüzme dallarında büyük başarılara imza atıldı. Yüzme dalında Emre Yiğit dünya birincisi oldu. Halterde Duygu Alıcı ile kardeşi Burcu Alıcı'nın Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa 2.ligi var. Karata dalında ise Muhammet Safa Gençler Avrupa ikinci olarak Bahçelievler'i gururlandırmıştır" dedi.