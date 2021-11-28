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Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:43 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:50

Sülün Mehmet yine sahnede

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Sülün Mehmet yine sahnede

İstanbul'da iki ay önce Sultangazi'de 150 kişinin oturduğu apartmanın kolonlarını keserek insanları hayatını tehlikeye atan, kamuoyunun "Sülün Mehmet" olarak tanıdığı Mehmet Rasim Demirkıran, bu kez binanın kolonlarından numune almak için polis koruması ile aynı binaya geldi. Binanın kolonlarından numune alan Demirkıran ve yanındaki ekip binanın kolonlarına hasar verdi. Bina sakinleri tepki gösterirken karşılıklı bir arbede yaşandı.

Sultangazi'de 5 bloktan oluşan ve yaklaşık 150 kişinin oturduğu bir binanın sakinleri kamuoyunun Sülün Mehmet olarak tanıdığı Mehmet Rasim Demirkıran'dan yakasını bir türlü kurtaramıyor. "Bu binada benim de dairem var" diyerek apartmanın kolonlarını kesen Demirkıran'ın 2 ay sonra bu kez polis eşliğinde binaya gelerek kolonlardan numune almak bahanesiyle kolonlara zarar verdiği iddia edildi. Kolonlardan numune almak isteyen bir mühendislik şirketi ekiplerin kolonları demirleri ortaya çıkana kadar kesmesi bina sakinlerinin tepkisine neden oldu.

BÖYLE NUNUME Mİ ALINIR?

Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Mehmet Rasim Demirkıran 2 ay önce yanında birkaç kişi ile geldi ve binanın kolonlarına zarar verdi. Bunun üzerine biz gerekli şikayetleri yaptık ama sonuç çıkmadı. Zarar verilen kolonların üzerini sıvayla kapattırdık ama çare olmadı. Geçtiğimiz günlerde polis koruması ile yeniden apartmana gelen Demirkıran aldığı izinle anlaştığı bir mühendislik şirketi aracılığıyla kolonlardan numune almak istedi. Numune almak isteyen şirketin ekipleri, sanki binayı başımıza yıkmak istercesine kolonlara zarar verdi. Daha önce Demirkıran'ın zarar verdiği bir kolon ile zarar görmemiş iki kolondan numune almak istediler. İki kolona daha zarar verdiler, böyle numune mi alınır?" diye konuştu.

BAŞIMIZA BELA OLDU

21 yıldır binada yaşadığını belirten Mehmet Yılmaz ise, "Eylül ayında bu kişi geldi zemin kat kolonlarından dört tanesini kesmeye çalıştı. Biz kendisini yakaladık. Dün ise polis ve zabıta nezaretinde geldi. Numune alma bahanesiyle üç tane daha kolonu kesti. Ama ben elektrikçiyim. Bu şekilde örnek alınmıyor. Bu kişi artık bizim başımıza bela oldu. Örnek alacağım diyor ama bu adamın bütün gayesi, bütün çabası binayı yıktırmak ve hak iddia ettiği ve ortada olmayan daireyi açığa çıkarmak. Benim artık canım yanıyor. Ben 21 yıldır bu binada oturuyorum. Varsa bir sorunu binayı yapan müteahhit ile görüşmesi lazım. Ama müteahhit de ortada yok. Bizi rahatsız etmek zorunda değil" dedi.

BİNA YIKILSA HESABINI KİM VERECEK?

Bina sakinlerinden Tahir Körür, "Biz bununla ilgili 35 bin TL harcayarak güçlendirme çalışması yaptık. Eylül ayında yaşanan olaydan sonra dün polis kontrolünde tekrar binaya geldi. Biz görevlilere sorduğumuzda bize herhangi bir bilgi verilmedi ve izin belgesi gösterilmedi. Yarın bu bina yıkılsa bunun hesabını kim verecek? Şahıs binada 16'ncı dairenin kendisine ait olduğunu söylüyor. Bu şahıs müttehitle arasında yaşanan sorunu bize yansıtıyor. Bu yüzden binayı yıktırmak istiyor. Yıktırmak içinde sürekli örnek almak bahanesiyle binanın kolonlarını kesiyor, binayı güçsüzleştirmeye çalışıyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bu adamın derdi binayı yıktırıp, kendi dairesinin ortaya çıkarmak" dedi.

DAHA ÖNCE DE KOLONLARI KESMEYE ÇALIŞMIŞTI

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde Eylül ayında 45 dairenin bulunduğu 5 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları, binada dairesinin bulunduğunu ve alamadığını öne süren Mehmet Rasim Demirkıran ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip, balyozla kırılmaya çalışılmıştı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, aralarında Mehmet Rasim Demirkıran'nın de olduğu 7 kişiyi gözaltına almış ancak gözaltına alınan 7 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.

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Sülün Mehmet yine sahnede
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