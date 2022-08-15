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Giriş Tarihi: 15.8.2022 12:02 Son Güncelleme: 15.8.2022 13:01

Sümela Manastırı’nda tarihi ayin

Sümela Manastırı'nda Hristiyan Ortodokslarca kutsal kabul edilen "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü"nde 9’uncu kez ayin düzenlendi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine Yunanistan, Gürcistan, Rusya ve İstanbul’dan yaklaşık 300 kişi katıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sümela Manastırı’nda tarihi ayin

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteklerinde bulunan Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta Hristiyan Ortodokslarca 9'uncu kez ayin düzenlendi.

Sümela Manastırına gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos ayini yönetti.

Ayine Yunanistan, Gürcistan, Rusya ve İstanbul'dan yaklaşık 300 kişilik Ortodoks din adamı ve ziyaretçileri katıldı.

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş ve restorasyon sonrası ayinler tekrar 2019 yılında başlamıştı.

Sümela Manastırında bu yıl da 9.cu ayin gerçekleştirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine Yunanistan, Gürcistan, Rusya ve İstanbul'dan yaklaşık 300 kişilik Ortodoks din adamı ve ziyaretçiler katıldı.

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Sümela Manastırı’nda tarihi ayin
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