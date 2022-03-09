Sümela’nın restorasyonunda sona gelindi, ziyaret için gün sayıyor

Sümela manastırı restorasyon sonrası açılış tarihinin Bakanlıkça belirleneceğini kaydeden Ustaoğlu, "İki yıldır yaşadığımız pandemiden sonra bu yıl umutlarımız çok daha fazla arttı. Başta Sümela olmak üzere ilimizin farklı destinasyonlarının bu yıl çok daha fazla ziyaretçi geleceğine inanıyoruz. Sümela'da 5 yılı aşkın süren restorasyonumuz geçen yıl yüzde 90 oranında tamamlanmış, sadece küçük bir kısmı kalmıştı. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanımızda gelmişti açılışını da Cumhurbaşkanımızın video konferans katılımıyla açmıştık. Şimdi ise Kasım ayının başında kapatarak çok az bir alanda kalan restorasyon ve kaya temizliği çalışması bitiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Müzeler Genel Müdürlüğümüz de takip ediyor süreci. Ziyarete tekrar açarak inşallah bu yıl orası ülke turizmine hizmet verecek. Hava durumunu göz önüne alıp bakanlığımız açılış tarihini açıklayacak" diye konuştu.