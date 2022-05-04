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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Sümela’yı iki günde 5 bin kişi ziyaret etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sümela’yı iki günde 5 bin kişi ziyaret etti
Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95'lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz pazar (arife) günü ziyarete açıldı. Manastırda çalışmaların kalan kısmının bu yıl içinde tamamlanacağı ve bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtildi. Her gün sabah saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırı'nı arife ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 5 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
İstanbul'dan ailesiyle Trabzon'a gelerek Sümela Manastırı'nı ziyaret eden Özge Baki, "5 yıl önce geldiğimizde restorasyon çalışmalarından dolayı manastırın içini görmemiştik. Gerçekten çok güzel restorasyon yapılmış ve buradaki tarih koruma altına alınmış. Burada tarih yatıyor" dedi.
Ankara'dan gelen Mehmet Akif Koç, "Restorasyon çalışmaları nedeniyle 6 yıldır gelememiştim. Tarihi yapıt hiç bozulmamış. Buranın koruma altına alınması ve güçlendirilmesi nedeniyle devletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çanakkale'den gelen üniversite öğrencisi Merve Savaşçı ise şunları söyledi: "İlk kez geldim. Doğa harikası güzel bir yer. Her tarafı tarih kokuyor. Burayı görmeyenlerin kesinlikle gelip görmelerini tavsiye ediyorum."

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Sümela’yı iki günde 5 bin kişi ziyaret etti
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