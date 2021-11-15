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Giriş Tarihi: 15.11.2021 22:26

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ve destek ziyaretinde bulundu. KADEM'den yapılan açıklamada, "KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sümeyye Erdoğan Bayraktar, vahşice katledilen Başak Cengiz'in ailesine taziye ve destek ziyaretinde bulundu. Bu korkunç cinayetle ilgili yargı sürecine müdahil sıfatıyla dahil olacak ve caninin en ağır cezayı alması için çalışacağız" denildi.

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Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye
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