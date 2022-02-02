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Giriş Tarihi: 2.2.2022 12:50 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:58

Sümeyye için ekipler seferber oldu

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Sümeyye için ekipler seferber oldu

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde kolu kırılan 10 yaşındaki Sümeyye Tekbaş için ekipler seferber oldu. 7 saat süren yol açma çalışması sonrası Tekbaş, hastaneye ulaştırıldı.

Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyü Keçiler mezrasında karda oynarken düşerek kolu kırılan Sümeyye Tekbaş'ın ailesi 112 Acili Sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olması nedeniyle bu sefer de İl Özel İdaresi kar küreme ekipleri devreye girdi.

Köy yolunda açma çalışmaları başlatan ekipler, 7 saatlik çalışmayla köy yolunu ulaşıma açtı. Köy yolunun ulaşıma açılmasıyla sağlık ekipleri Tekbaş'ın ilk müdahalesini yaptıktan sonra Sason Devlet hastanesine taşıyarak tedavi altına alınmasını sağladı. Tekbaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sümeyye için ekipler seferber oldu
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