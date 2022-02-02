Sümeyye için ekipler seferber oldu

Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyü Keçiler mezrasında karda oynarken düşerek kolu kırılan Sümeyye Tekbaş'ın ailesi 112 Acili Sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olması nedeniyle bu sefer de İl Özel İdaresi kar küreme ekipleri devreye girdi.

Köy yolunda açma çalışmaları başlatan ekipler, 7 saatlik çalışmayla köy yolunu ulaşıma açtı. Köy yolunun ulaşıma açılmasıyla sağlık ekipleri Tekbaş'ın ilk müdahalesini yaptıktan sonra Sason Devlet hastanesine taşıyarak tedavi altına alınmasını sağladı. Tekbaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.