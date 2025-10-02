SUMUD FİLOSU TÜRK AKTİVİSTLER: 37 vatandaşımız alıkonuldu! Gazze’ye giden Sumud Filosu’nda Türkiye’den kimler var?

Sumud Filosu yola çıktığında Türkiye Delegasyonu üyelerinden çevirmen Ayçin Kantoğlu, ilk yaptığı değerlendirmede, "Küresel Sumud Filosu, aslında daha önce Mavi Marmara ile başlayan, Madleen gemisi ve Hanzala ile devam eden denemelerin bir devamıdır. Bu kez, ablukanın kırılması amacıyla 44 ülkeden 1000'e yakın aktivistle bu rota bir kez daha aşılmaya çalışılacak. Biz de Türkiye delegasyonu olarak bu kutlu organizasyonun içinde yer alacağız." ifadelerini kullanmıştı.