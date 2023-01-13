Suna’ya veda

Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde yaşayan Mehmet-Ayşe Eser çiftinin tek çocukları Suna, 2 yaşındayken havale geçirdi. Uzun süre tedavi gören Suna, konuşamaz, hareket edemez ve tepki veremez hale geldi. Annesi Ayşe Eser, 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedince Suna, babası ile baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca komşuları Tuna ailesine giden Mehmet Eser, "Ben artık kızıma bakamıyorum. Size getirdim" dedi.Eser, Suna'yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti, engelli Suna'ya sahip çıkıp, tüm ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak bakımını üstlendi. Suna'ya yıllardır bakan aile, onu evlatlık almaya karar verdi. Ramazan Tuna, eşinin Suna'yı çok sevdiğini, Suna'nın da eşine çok bağlı olduğunu belirterek, babası Mehmet Eser'e çocuğu kendi nüfuslarına almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Eser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak, kızının Tuna ailenin üzerine geçirilmesi için dilekçe ile başvuruda bulundu. Tuna ailesi de aynı mahkemeye Suna Eser'i evlatlık edinmek için başvurdu. Mahkeme sürerken, rahatsızlanan Suna, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Talihsiz çocuk, önceki gün gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA