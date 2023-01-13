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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Suna’ya veda

Annesi ölen engelli Suna’ya 3 yıldır komşusu Hadiye Tuna bakıyordu. Aile, çocuklarından ayırmadığı küçük kızı evlat edinmek için mahkemeye bile başvurdu. Ancak rahatsızlanan Suna hayatını kaybetti

Suna’ya veda
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Mehmet-Ayşe Eser çiftinin tek çocukları Suna, 2 yaşındayken havale geçirdi. Uzun süre tedavi gören Suna, konuşamaz, hareket edemez ve tepki veremez hale geldi. Annesi Ayşe Eser, 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedince Suna, babası ile baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca komşuları Tuna ailesine giden Mehmet Eser, "Ben artık kızıma bakamıyorum. Size getirdim" dedi.

EVLAT EDİNECEKLERDİ
Eser, Suna'yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti, engelli Suna'ya sahip çıkıp, tüm ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak bakımını üstlendi. Suna'ya yıllardır bakan aile, onu evlatlık almaya karar verdi. Ramazan Tuna, eşinin Suna'yı çok sevdiğini, Suna'nın da eşine çok bağlı olduğunu belirterek, babası Mehmet Eser'e çocuğu kendi nüfuslarına almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Eser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak, kızının Tuna ailenin üzerine geçirilmesi için dilekçe ile başvuruda bulundu. Tuna ailesi de aynı mahkemeye Suna Eser'i evlatlık edinmek için başvurdu. Mahkeme sürerken, rahatsızlanan Suna, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Talihsiz çocuk, önceki gün gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA

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