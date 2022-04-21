Süne parazitoidi avcı böcekler salındı!

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Miraç Yayla ise sünenin buğdayın en önemli zararlısı olduğunu, kurum olarak da uzun yıllar süne parazitoidi üreterek doğadaki popülasyonu arttırarak süne mücadelesi yaptıklarını kaydetti. Eskiden süne mücadelesi uçakla ilaçlama şeklinde yapıldığını ve zamanla bunun süne zararlısını yok etmediğinin anlaşıldığını vurgulayan Yayla, "Bakanlığımızın ülkesel süne mücadele projesi kapsamında süne parazitoidini üreterek doğayla buluşturduk. Bundan sonraki dönemde süne zararı en az seviyeye inmeye başladı. Bu yıl 150 bin süne parazitoidi salmış bulunuyoruz. Çalışmalarımız sadece Adana ile sınırlı değil. Bize bağlı diğer illere de üretmiş olduğumuz süne parazitoidi göndererek o bölgelerde de süne ile biyolojik mücadele yapılmasına katkı koyuyoruz. Şimdiye kadar 45 milyon adet süne parazitoidini buğday alanlarına salarak süne popülasyonu ile ilgili çok ciddi mücadele yaparak süne emgi zararını buğdayda en az seviyeye indirdik" diye konuştu.