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Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:59 Son Güncelleme: 17.10.2022 10:08

Sünnet düğününde feci şekilde can verdi! Sünnet kıyafetini çıkarıp kefen giydirdiler

Şanlıurfa'da sünnet merasiminde kahreden bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Bozan Uyguner’e sünnet olmak için merasim düzenlenmişti. Düğün için oluşturulan konvoy sırasında 4 yaşındaki Bozan Uyguner dayısı İbrahim D.'nin kullandığı otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

İHA
Sünnet düğününde feci şekilde can verdi! Sünnet kıyafetini çıkarıp kefen giydirdiler

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi.



Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı. İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.



Ağır yaralanan çocuk, araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sınır krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Sünnet düğününde feci şekilde can verdi! Sünnet kıyafetini çıkarıp kefen giydirdiler
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