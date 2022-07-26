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Giriş Tarihi: 26.7.2022 12:25 Son Güncelleme: 26.7.2022 12:26

Sünnet olmaktan korktu: Ağaca tırmandı!

İlginç olay Erzurum Oltu'da yaşandı... Sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan Mehmet Bekteş (6), güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü.

DHA
Sünnet olmaktan korktu: Ağaca tırmandı!

Oltu Belediyesi ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu'nca toplu sünnet düzenlendi. Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplu sünnete; 300 çocuk ve ailelerinin yanı sıra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı. Belediye ve federasyon, 300 çocuğun sünnet kıyafetleri ile hastane masraflarını karşıladı.

Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonda sünnet olmaktan korkan Mehmet Bekteş, sosyal tesisteki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyerek bağıran Mehmet'i, babası Necati Bekteş ile yakınları güçlükle ikna etti. Ağaçtan indirilen Bekteş, sakinleştikten sonra "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım" dedi. Hastaneye götürülen Mehmet Bekteş, sünnet oldu.

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Sünnet olmaktan korktu: Ağaca tırmandı!
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