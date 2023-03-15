Sünnete götürdüler bademcikleri alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, annesi tarafından sünnet edilmesi için hastaneye götürülen 2.5 yaşındaki B.Y., hemşireler tarafından başka bir hasta ile karıştırılınca bademcikleri alındı. SABAH'a konuşan baba Mehmet Y., Bursa'da çalıştığını belirterek, doktor ve hastane hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Oğlunu iyileştikten sonra sünnet ettireceklerini ifade eden baba Mehmet Y., şok içerisinde olduklarını kaydetti. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, olayda ihmali olan 2 doktor ve 10 personel hakkında idari soruşturma başlattı. Anne S.Y., "Cuma günü sabah saatlerinde hastaneye götürdük. 15 dakikalık ameliyat bir türlü bitmedi. Sünnet için giren tüm çocuklar çıktı, bizim çocuk çıkmadı. Sonra öğrendik ki çocuğu KBB servisine götürmüşler. Gidip baktığımızda çocuğun bademcik ameliyatı olduğunu gördük" dedi. Öte yandan, olayın ortaya çıkması üzerine KBB ile üroloji doktoru arasında da kavga yaşandığı ileri sürüldü.