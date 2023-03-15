Haberler Yaşam Haberleri Sünnete götürdüler bademcikleri alındı
Giriş Tarihi: 15.3.2023

Sünnete götürdüler bademcikleri alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sünnete götürdüler bademcikleri alındı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, annesi tarafından sünnet edilmesi için hastaneye götürülen 2.5 yaşındaki B.Y., hemşireler tarafından başka bir hasta ile karıştırılınca bademcikleri alındı. SABAH'a konuşan baba Mehmet Y., Bursa'da çalıştığını belirterek, doktor ve hastane hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Oğlunu iyileştikten sonra sünnet ettireceklerini ifade eden baba Mehmet Y., şok içerisinde olduklarını kaydetti. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, olayda ihmali olan 2 doktor ve 10 personel hakkında idari soruşturma başlattı. Anne S.Y., "Cuma günü sabah saatlerinde hastaneye götürdük. 15 dakikalık ameliyat bir türlü bitmedi. Sünnet için giren tüm çocuklar çıktı, bizim çocuk çıkmadı. Sonra öğrendik ki çocuğu KBB servisine götürmüşler. Gidip baktığımızda çocuğun bademcik ameliyatı olduğunu gördük" dedi. Öte yandan, olayın ortaya çıkması üzerine KBB ile üroloji doktoru arasında da kavga yaşandığı ileri sürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Hane Başı Destek Ödemeleri depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldı
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
Ali Babacan açık açık itiraf etti! Altılı Koalisyon Türkiye'ye kaos vadediyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü: Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
SON DAKİKA | Karadeniz'de sıcak gelişme! Rus savaş uçakları ABD İHA'sını düşürdü
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum..."
SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sünnete götürdüler bademcikleri alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA