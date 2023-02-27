Sünnetlik kıyafetini giymek nasip olmadı

Malatya'da yaşayan ve 6 yıl önce eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Özlem Yılmaz (34), 5 yaşındaki oğlu Ali Osman'ı sünnet etmeye hazırlanıyordu. Ancak 6 Şubat gecesi 3 çocuğuyla birlikte, 7 katlı apartmanın enkazında kaldı. Kızı Aysima 40 saat sonra canlı olarak kurtulan Özlem Yılmaz, oğlu Ali Osman ve diğer kızı Nursima Bilinç ile birlikte hayatını kaybetti. Anne ve 2 çocuğu, Adana'da toprağa verildi. Özlem Yılmaz'ın kardeşi Nazlı Umaç ise yeğeni Ali Osman'ın mezarının başına sünnetliğini astı. Acılı teyze, "Yeğenim sünnet olmayı çok istiyordu. Şimdiden hayaller kuruyordu. Ancak depremde hayatını kaybetti. Ben de sünnetliğini mezarına koydum" diyerek gözyaşı döktü.