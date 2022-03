Sunucu Melissa Bağcı: “Kendimi bildim bileli siyasete ilgim var”

Melissa Hanım, her pazar Beyaz TV'de yayınlanan "Akılda Kalsın" programıyla karşımıza çıkıyorsunuz. Ve gerek yorumlarınız, gerek başarılı sunumunuz, gerekse güzelliğinizle günümüzün en dikkat çeken siyaset sunucularından birisiniz. Ne kadar süredir yayında programınız?



Melissa Bağcı: Öncelikle teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. 2021'in temmuz ayından bu yana ekrandayız. Haftanın son günü yayınlanıyor programımız. Hafta boyunca siyasete damga vuran olayları, gündemin öne çıkan başlıklarını mercek altına alıyoruz. Değerli konuklarımız da yorumlarıyla, ele aldığımız konulara farklı bakış açıları getiriyor. İlk günden bu yana seyircimizin ilgisi çok büyük. Bu yolculukta beni yalnız bırakmadıkları için en başta onlara, ardından Beyaz TV ailesine teşekkür ediyorum.



Nasıl başladı sunuculuk maceranız? Çocukluk hayaliniz miydi?



Melissa Bağcı: Aynen öyle. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim iyi bir haber spikeri olabilmekti. Aslında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni kazanmıştım, ancak spiker olma hayalim ağır bastı ve okulu bırakıp bu alanda eğitim aldım. Başkent Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü tamamladım. Bu sırada diksiyon eğitimi de aldım ve halen devam eden bir eğitim sürecindeyim.



"İşaret Dili Biliyorum."



Kameralarla tanışmanız nasıl oldu?



Melissa Bağcı: Kamera önüyle tanışmam Beyaz TV'de oldu. Tabii ilk canlı yayınıma çıkmadan önce çok ciddi bir hazırlık sürecinden geçtim. 2 ay boyunca her gün sanki gerçekten canlı yayına çıkıyormuşum gibi deneme çekimi yapıldı. Hazırlandım, giyindim, deneme çekimlerinden önce de saatlerce hazırlandım. Olası tüm durumlara karşı nasıl davranmam gerektiğine çalıştık. Kimi zaman prompter kapatıldı, doğaçlama yaptım, kimi zaman intercom devre dışı bırakıldı. Yani bir canlı yayın sırasında yaşanabilecek tüm aksilikleri tecrübe ettik. Zorlu ama keyifli bir süreçti.



"Akılda Kalsın" ilk heyecanınız…



Melissa Bağcı: Evet, ilk programım, ilk heyecanım. Benim için çok kıymetli. O nedenle "Akılda Kalsın"ın her bölümünde ben de kendimi yeniliyorum. Birlikte büyüyoruz diyebilirim. (Gülüyor)



Üniversitenin yanında diksiyon eğitimi de aldığınızı söylediniz. Başka aldığınız eğitimler var mı?



Melissa Bağcı: Okuldan mezun olduktan 1 yıl sonra İngiltere'de dil eğitimi aldım. O sırada BBC Türkçe servisinde de staj yaptım.



İngilizceniz iyi mi?



Melissa Bağcı: İyi derecede İngilizce konuşabiliyorum. Aynı zamanda çok iyi işaret dili de biliyorum, bunun da eğitimini aldım.



"Çok okuyor ve araştırıyorum."



Şu an ekrandaki siyaset sunucuları arasında en genç olanlardan birisiniz sanırım...

Melissa Bağcı: Evet, 27 yaşındayım. 22 Ekim 1994 doğumluyum. Ama bence siyasetin bir yaşı yok. Benim kendimi bildim bileli siyasete ilgim var. Bu alanda kendimi geliştirmek için de elimden geleni yapıyorum, çok okuyorum, çok araştırıyorum.

Kamera arkasındaki Melissa Bağcı'yı biraz daha yakından tanıyalım. Nerelisiniz?

Melissa Bağcı: Ankara'da doğdum. Ailem de Ankara'nın yerlisi.

Nasıl bir ailede büyüdünüz, kardeşiniz var mı?

Melissa Bağcı: Hayır, tek çocuğum. Annem ve onun ailesi tarafından sevgi içinde büyütüldüm. Tek çocuk olmanın avantajlarını da fazlasıyla hissettim. (Gülüyor) Hep el üstünde tutulduğum bir çocukluk dönemim oldu.

Evli misiniz?

Melissa Bağcı: Bekarım.



"Türkiye çapında derecelerim var."

Ekranın siyaset kuşağı, ciddiyet istiyor haliyle. Peki siz günlük yaşamınızda da ekranda göründüğünüz kadar ciddi misiniz?

Melissa Bağcı: Tabii bunu çevremdekilere sormak daha doğru olur ama ben, bana göre eğlenceli biriyim.

Aynı zamanda spor tutkunusunuz. Bu ilginizi sosyal medya paylaşımlarınızdan görüyoruz...

Melissa Bağcı: Su sporlarının benim için yeri ayrı. Çok iyi bir yelkenci ve çok iyi bir yüzücüyüm. Lisanslı sporcuyum. Hatta Türkiye çapında birçok dereceye sahibim.

Son olarak hobilerinizi soralım...

Melissa Bağcı: Sanırım en büyük hobim gezmek, yeni yerler keşfetmek. Tüm bunların yanında büyük bir hayvansever ve hayvan hakları savunucusu olduğumu da söylemek istiyorum. Üç minik köpeğe sahibim, onlar benim hayattaki en iyi arkadaşlarım.