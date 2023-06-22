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Giriş Tarihi: 22.6.2023 09:50

Sunucu Özge Bahçetepe: Ekranlarda çok fazla yer almak yüz eskimesine yol açıyor

Gelişen medya sektörüyle birlikte televizyon ekranlarında kendine yer bulan genç sunucular, popülerlikleri ve iş yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Ancak, bu durumun bir bedeli olduğunu belirten genç ve güzel sunucu Özge Bahçetepe, ekranlarda çok fazla yer almanın yüz eskimesine yol açtığını ifade ediyor.

Sunucu Özge Bahçetepe: Ekranlarda çok fazla yer almak yüz eskimesine yol açıyor

Televizyon dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan sunucu Özge Bahçetepe, yaptığı açıklamalarda, medya sektöründeki rekabetin yoğunluğu ve sürekli kameraların önünde olmanın yüz yorgunluğuna neden olduğunu söylüyor. Bahçetepe, "Uzun çalışma saatleri, stres ve makyajın sık kullanımı zamanla cildin yaşlanmasına etki ediyor. Yoğun iş temposuyla birlikte yüzde beliren yorgunluk ve yaşlanma belirtilerini fark ediyorsunuz. Bunun yanı sıra, sürekli olarak makyajla çalışmanın cildi yıprattığını ve doğal güzelliğin korunmasının zorlaştığını da unutmamak gerek." Diye konuştu.

Özge Bahçetepe, genç sunucuların zaman zaman ekranlardan uzaklaşarak kendilerine zaman ayırmalarının önemli olduğunu vurguluyor. Medya sektöründe sürekli olarak görünürlük ve popülerlik üzerine odaklanmanın sağlık ve yaşlanma üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor. Ekranlarda yer almanın getirdiği baskıya dayanabilmek için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesinin önemli olduğunu ifade eden güzel sunucu, seyircinin karşısına çok sık çıkmanın da seyircide bir bıkkınlık duygusu yaratabileceğinin altını çiziyor.


"ilandır"

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Sunucu Özge Bahçetepe: Ekranlarda çok fazla yer almak yüz eskimesine yol açıyor
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