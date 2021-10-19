Supangle nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Supangle tarifi ile malzemeleri

"Supangle nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı, MasterChef izleyenler tarafından araştırılıyor. Süt, çikolata, yumurta, şeker, kakao gibi malzemeleri bulunan supangle hemen hemen herkesin zevkle ve severek tükettiği tatlılar arasında yerini almaktadır. Peki; supangle nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Supangle tarifi ile malzemelerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Malzemeler
1 litre süt (5 su bardağı),
1.5 çay bardağı toz şeker,
1 türk kahvesi fincanı un,
1 türk kahvesi fincanı buğday nişastası,
1 türk kahvesi fincanı mısır nişastası,
3 çorba kaşığı tepeleme kakao,
1 adet yumurtanın sarısı,
80 gr kadar bitter çikolata (1 paket ),
1 paket vanilya.
Üzeri İçin
Hindistan cevizi,
Fındık veya fıstık.
Hazırlanışı
Tencereye yumurtanın sarısını ve 1 su bardağı sütü koyalım ve iyice karıştıralım.
Üzerine toz şekeri, kakaoyu, nişastaları, unu ve vanilyayı ilave edip karıştıralım.
Kalan sütü içine ilave edip karıştıralım.
Kısık ateşte koyulaşana dek karıştırarak pişirelim.
Kaynamaya başladıktan sonra küçük parçalara ayırdığımız çikolatayı ilave edelim.
Çikolatalar eriyinceye kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim.
Hazırladığımız supangleyi kuplara paylaştıralım.
Oda sıcaklığına gelen supangleleri buzdolabında 2 saat dinlendirelim.
Ev yapımı supanglelerin üzerine hindistan cevizi veya ezilmiş fındık, fıstık ile süsleyip servis yapalım.