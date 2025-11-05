Süper Ay ne zaman? Son 6 yılın en büyüğü! 2025 Kasım Dolunayı saat kaçta?

Yılın en parlak gecesi için geri sayım başladı! 2025 Kasım dolunayı, aynı zamanda son 6 yılın en büyük Süper Ay'ı olacak. Gökyüzünde olağanüstü bir parlaklık oluşturacak bu doğa olayı, milyonlarca kişi tarafından izlenmek isteniyor. Peki, Süper Ay ne zaman, hangi gün ve saatte izlenecek?

NEDEN 'SÜPER AY' DENİYOR?

Bilim insanları, bu etkileyici görüntünün Ay'ın eliptik (oval) yörüngesinden kaynaklandığını açıklıyor. Yörüngesi tam dairesel olmadığı için Ay, bazı dönemlerde Dünya'ya yaklaşırken (perigee), bazı dönemlerde uzaklaşıyor (apogee). Dolunay evresinde bu yakınlık yaşandığında, ortaya çıkan olağanüstü parlak ve iri görünüm "süper ay" olarak adlandırılıyor.