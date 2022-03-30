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Giriş Tarihi: 30.3.2022 17:28 Son Güncelleme: 30.3.2022 17:53

Süper Gelgit, Kızkumu plajındaki tahribatı ortaya çıkardı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Süper Gelgit, Kızkumu plajındaki tahribatı ortaya çıkardı

Marmaris’te ormanlar yandı, geriye erozyonun yol açtığı etkiler kaldı. Her yıl turist akınına uğrayan, mitolojik efsaneyle anılan dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda, Süper Gelgit olarak bilinen, 100 metreyi bulan deniz çekilmesi yaşandı. Oluşan tahribat ve 600 metrelik yürüyüş yolu tüm boyutlarıyla gözler önüne serildi.

Doğan harikası Marmaris'in güzelliğini taçlandıran kızılçam ormanları, geçen yaz meydana gelen orman yangınında kül oldu. Hemen her yağışta erozyon felaketi yaşandı. Yanan tepelerden toprak, kül, çakıl taşları ve tomruklar önünde ağaç engeli kalmayınca yüzeysel akışla denize sürüklendi. Hal böyle olunca deniz ekosistemi yıkıma uğradı. Erozyon felaketinin etkileri dünyaca ünlü plajda da görüldü. Her yıl birçok turistin akın ettiği Orhaniye Mahallesi'ndeki mitolojik efsaneyle anılan Kızkumu Plajı'nda, Süper Gelgit olarak bilinen deniz çekilmesi 100 metreye ulaştı. Deniz üzerinde adeta yürüyor hissi veren Kızkumu'nda meydana gelen Süper Gelgit'le, yaşanan tahribat ortaya çıktı. 600 metrelik yürüyüş yolu tüm boyutlarıyla gözler önüne serildi.

TAHRİBAT AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Dünyaca ünlü plajın uzum zamandır sediment ve akıntı hareketlerinin etkilerinin yaşandığı belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik: "Özellikle şiddetli yağışlar ve orman yangınları sonrası şiddetli bir sediment yükü altındaydı bu bölge. Gerek tekne trafiği gerekse insanların burada oluşturduğu baskı, diğer taraftan burada yoğun yapılaşmayla beraber akıntı hareketlerinde büyük değişimler meydana geliyor. Bunun da Kızkumu'nda tahribatlara yol açtığını söylemiştik. Bugün ki bu noktada ise kuvvetli gel-git etkileri sonucu Kızkumu'nda oluşan bu sediment birikimi çok rahatlıkla görülüyor" dedi. Doç. Dr. Özçelik, bölgedeki kuvvetli med cezirleri 'Süper Gelgit' olarak nitelendirdi. Özçelik, "Kimi dönemlerde özellikle ilk ay ve dolunay zamanlarında çok büyük etkiler söz konusu. Bu nedenle etkileri daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu noktada yıldaki en büyük gelgit olayının yaşandığını düşünüyorum. Bunu Süper Gelgit olarak adlandırmamız mümkün. Bu etki bizim bu bölgedeki tahribatı açık bir şekilde görmemize yol açıyor. Bakın tamamen ortaya çıkmış durumda. 600 metrelik bir hat 10 metre genişliğinde bir yürüyüş bandı söz konusu idi. Bu bant zaman içerisinde bozuluyor" ifadelerini kullandı.

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Süper Gelgit, Kızkumu plajındaki tahribatı ortaya çıkardı
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