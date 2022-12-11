Süper gülden

İstanbul'da yaşayan Gülden Atay, doğuştan görme engelli. Ancak o, azmiyle engelli kimselerin hayatlarına ışık oluyor. Tekirdağ'da 2 çocuklu bir ailenin son ferdi olarak dünyaya gelen Gülden Atay (42), henüz bebekken uzağı görememe şikayetiyle hastaneye götürüldü. Atay'a doktorlar tarafından "retina bozukluğu" teşhisi koyuldu. Görme umudunu yitirse de yaşama azmini hiç kaybetmedi.

AZMİYE ÖRNEK OLUYOR

Braille alfabesiyle oluşturulan kitaplardan notlar çıkararak derslere hazırlandı. 19 yaşında ilkokul eğitimini tamamladı, 25 yaşında ise lise diplomasına kavuştu. Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Atay, bir süre sonra İstanbul'da tanıştığı görme engelli eşi Salih'e aşık oldu. 2010 yılında evlenen Atay çiftinin, 2012 yılında Niloş ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİYOR

Verdiği mücadeleyle görme engelliler için bir esin kaynağı olan Atay, özel bir firmada 20 yıl önce başladığı santral memurluğu görevini başarıyla yürütüyor. Yetmiyor radyo programları yapıyor, kamu kurumlarınca düzenlenen etkinliklerde farkındalık eğitimi veriyor.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR

Sosyal faaliyetlerine de hiç ara vermeyen Gülden Atay'ın sosyal medyada binlerce takipçisi bulunuyor. Atay, video paylaşım sitesinde oluşturduğu kanal ile yaşama tutunmasını ve deneyimlerini paylaşıyor.

OKULA GİDİYORMUŞ GİBİ YAPTIM

Gülden Atay, hikâyesini şöyle anlatıyor: "Ben görme engelli olarak dünyaya 'merhaba' dedim. O kadar çok okula gitmeyi istiyordum ki arkadaşlarım okula giderken bende ablamın çantasını takar mahallede çantayla gezerdim. İlkokul diplomamı 19, ortaokul diplomamı 22, lise diplomamı ise 25 yaşında dışarıdan sınavlara girerek aldım. Şu anda Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet uzmanlığı okuyorum."

ÖN YARGILARLA MÜCADELE ETTİ

Evlendikten bir süre sonra çocuk sahibi olmaya karar verdiğini söyleyen Atay, şöyle devam etti: "Eşimle çocuk sahibi olmayı çok istiyorduk. Ancak ön yargılı bir toplumla mücadelede etmemiz gerekiyordu. Çünkü insanlar o kadar acımasız ki sizi dışarıda gördüklerinde size "seni kim dışarı saldı, vah vah tüh tüh ve sizin sahibiniz yok mu" gibi bir sürü şey söyleyebiliyordu. Allah'ım bize bir çocuk sahibi olmayı nasip etti. Biz, dünyaya bize bakması için bir birey getirmedik. Her anne gibi başlarda zorlansam da kısa sürede alıştık."

BİR FİKİR DEĞİŞİR, TOPLUM BİLİNÇLENİR

"Ben kızımı doktora götürdüğümde doktorun kızımla ilgili bilgileri bana değil de yanımda bulunanlara anlattığı için defalarca doktor değiştirdim. O çocuğun annesi sizsiniz ama sizi yok sayıp çocuğunuzla ilgili bilgileri size değil de yanınızda bulunan kişiyle paylaşıyorlar. Bu tip ön yargıları yıkmak ve engelli bireylere umut olabilmek için Instagram ve YouTube hesaplarımdan yayınlar yapıyorum. Kim bilir belki bir fikir değişir, toplum bilinçlenir. Çünkü ben anneliğin engel tanımayacağını düşünüyorum."