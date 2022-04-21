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Giriş Tarihi: 22.4.2022

Süper kahramanlardan çocuklara büyük sürpriz

Süper kahramanlardan çocuklara büyük sürpriz
BURSA'DA üniversite öğrencileri, Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniği'ne tırmanıp tedavi gören çocukları hediyelerle sevindirdiler. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tedavi gören ve 23 Nisan'ı hastanede geçirecek çocuklara Bursa Uludağ Üniversitesi ve UEDAŞ tarafından sürpriz yapıldı. Uludağ Üniversitesi Mağaracılık Topluluğu öğrencileri, süper kahraman kostümleri giyerek halatlarla hastanenin 4. katına tırmandı. Tedavi gören çocuklara hastanenin camından hediyeler verdi. Süper kahramanların camdan kendisine hediye verdiğini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Tırmanan öğrenciler, "Çocukları mutlu etmek için bir araya geldik, onların yüzündeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti. Öncesinde tüm güvenlik önlemlerimizi alarak 7 katlı hastanenin 4. katına halatlar yardımıyla tırmanarak camdan çocuklara hediyelerini teslim ettik" diye konuştu.

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Süper kahramanlardan çocuklara büyük sürpriz
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