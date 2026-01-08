SÜPER KUPA FİNAL MAÇI SAATİ: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri Süper Kupa finalinde yeniden sahne alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, yarı final maçlarının ardından finale yükselerek kupa için karşı karşıya gelmeye hak kazandı. Derbi öncesi futbolseverler maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray A.Ş. - Batı Tribün : ₺3.000,00
Fenerbahçe A.Ş. - Doğu Tribün : ₺3.000,00
Galatasaray A.Ş. - Güney Tribün : ₺1.500,00
Fenerbahçe A.Ş. - Kuzey Tribün : ₺1.500,00
Dörtlü sistemle düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray final biletini ilk alan takım olurken, diğer finalist Samsunspor karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek finale yükseldi.