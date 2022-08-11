Süper Kupayı kim kazandı? 2022 UEFA Süper Kupayı hangi takım aldı, Real Madrid mi, Frankfurt mu?

Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçının ardından kazanan belli oldu. Mücadeleyi kazanan takımın ardından belli olması sonrasında "Süper Kupayı kim kazandı, hangi takım aldı?" soruları üzerinden yapılan araştırmalar yoğun şekilde devam ediliyor.

SÜPER KUPAYI KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Süper Kupayı kazanan takım ve tüm detaylar şöyle;