Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 sezonu Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlayacak - bitecek?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 01:33 Son Güncelleme: 18.7.2022 01:33

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 sezonu Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlayacak - bitecek?

2022-2023 Süper Lig sezonu için futbolseverlerin bekleyişi sürüyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olacak yeni sezon öncesinde kulüplerden peş peşe transfer haberleri gelmeye devam ederken destekledikleri takımların yenilenen kadrolarının sahadaki performansını görmek isteyen futbolseverler yoğun olarak “Süper Lig ne zaman başlıyor, hangi tarihte başlayacak - bitecek?” şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Süper Lig ne zaman başlıyor, hangi tarihte başlayacak - bitecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 sezonu Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlayacak - bitecek?

Süper Lig'in 2022-2023 sezonu için meraklı bekleyiş sürüyor. Destekledikleri takımların birbirinden zorlu maçlarını gerek stadyumda gerekse televizyon başında takip etmek isteyen futbolseverler Süper Lig ne zaman başlıyor? öğrenmek isteyerek "Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlayacak - bitecek?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK - BİTECEK?

Süper Lig başlama - bitiş tarihi ve tüm bilgiler şöyle;



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK - BİTECEK?

2022-2023 Süper Lig sezonunda ilk maçlar 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacak, Lig 28 Mayıs 2023 Pazar günü ise bitecek.



2022-2023 SÜPER LİG SEZONU 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

Ankaragücü – Konyaspor

Sivasspor – Gaziantep FK

Karagümrük – Alanyaspor



Fenerbahçe – Ümraniyespor

İstanbulspor – Trabzonspor

Giresunspor – Adana Demirspor



Antalyaspor – Galatasaray

Beşiktaş – Kayserispor

Başakşehir – Kasımpaşa

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Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 sezonu Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlayacak - bitecek?
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