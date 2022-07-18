Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF ile 2022-2023 sezonu Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlayacak - bitecek?

Süper Lig'in 2022-2023 sezonu için meraklı bekleyiş sürüyor. Destekledikleri takımların birbirinden zorlu maçlarını gerek stadyumda gerekse televizyon başında takip etmek isteyen futbolseverler Süper Lig ne zaman başlıyor? öğrenmek isteyerek "Süper Lig ne zaman, hangi tarihte başlayacak - bitecek?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.
Süper Lig başlama - bitiş tarihi ve tüm bilgiler şöyle;
2022-2023 Süper Lig sezonunda ilk maçlar 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacak, Lig 28 Mayıs 2023 Pazar günü ise bitecek.