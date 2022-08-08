Haberler Yaşam Haberleri Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 8 Ağustos 2022 bugün kimin, hangi takımın maçı var? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri!
Giriş Tarihi: 8.8.2022 12:02

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 8 Ağustos 2022 bugün kimin, hangi takımın maçı var? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri!

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig’in yeni sezonuna galibiyetle başladı. Ligin ilk haftası bugün oynanacak maçlar ile son bulacak. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününün maç programı…

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 8 Ağustos 2022 bugün kimin, hangi takımın maçı var? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri!

Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig 2022-2023 sezonunun 1. haftası, bugün oynanacak maçlar ile sona erecek. Bu kapsamda futbolseverler, ''Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün kimin, hangi takımın maçı var? İşte 8 Ağustos 2022 Pazartesi bugünün maç fikstürü…

SÜPER LİG'DE GÜNÜN PROGRAMI (8 AĞUSTOS 2022)

8 Ağustos 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saati ve yayın kanalları şöyle;

19.15 Başakşehir FK - Kasımpaşa - beIN SPORTS 2

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor - beIN SPORTS 1

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor - beIN SPORTS 2

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Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 8 Ağustos 2022 bugün kimin, hangi takımın maçı var? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri!
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