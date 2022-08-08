Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 8 Ağustos 2022 bugün kimin, hangi takımın maçı var? Bugün oynanacak olan maçlar ve saatleri!

Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig 2022-2023 sezonunun 1. haftası, bugün oynanacak maçlar ile sona erecek. Bu kapsamda futbolseverler, ''Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün kimin, hangi takımın maçı var? İşte 8 Ağustos 2022 Pazartesi bugünün maç fikstürü…