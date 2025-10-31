SÜPER LİG’İ DERBİ HEYECANI SARDI! Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Derbiye ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş ve deplasmana gelecek Fenerbahçe'nin, maç öncesindeki performansı ve sıralamadaki konumu, derbinin tansiyonunu yükseltiyor. Bu tür kritik derbilerde puan durumundan çok, saha içi mücadelenin ve takımların o anki form durumunun belirleyici olduğu biliniyor.