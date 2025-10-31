SÜPER LİG’İ DERBİ HEYECANI SARDI! Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin haftalardır beklediği, nefesleri kesecek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak. Her iki takımın da şampiyonluk yolunda kritik 3 puan hedeflediği bu karşılaşma, derbi atmosferinin tüm heyecanını sahaya taşıyacak. Siyah-beyazlılar, evinde ezeli rakibini yenerek ligdeki iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek liderlik koltuğunu hedefliyor.
TFF'nin Süper Lig programı takvimine göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve başlama saati resmi olarak belirlendi:
Tarih: 2 Kasım 2025 Pazar
Saat (TSİ): 20:00
Stadyum: Tüpraş Stadyumu (İstanbul)
Derbiye ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş ve deplasmana gelecek Fenerbahçe'nin, maç öncesindeki performansı ve sıralamadaki konumu, derbinin tansiyonunu yükseltiyor. Bu tür kritik derbilerde puan durumundan çok, saha içi mücadelenin ve takımların o anki form durumunun belirleyici olduğu biliniyor.
Loca: 50.000TL
VIP 100: 37.500TL
VIP 101-126: 33.750TL
1. Kategori: 12.000 TL
2. Kategori: 11.000 TL
3. Kategori: 9.750 TL
4. Kategori: 7.500TL
5. Kategori: 6.500TL
6. Kategori: 5.750TL
Doğu Üst: 6.500TL
7. Kategori: 2.500TL
8. Kategori: 2.250TL