SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 5 AĞUSTOS 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

Süper Loto çekiliş sonuçları 5 Ağustos 2025 Salı günü MP youtube hesabı üzerinden, noter huzurunda gerçekleşiyor. Yapılan çekiliş ile birlikte şansoyunuseverler büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaraları sorguluyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 5 Ağustos 2025 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları detayları...
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
İşte, 5 Ağustos 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar için sorgulama ekranı;
5 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR SORGULAMA
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan ediliyor:
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.