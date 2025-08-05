Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 5 AĞUSTOS 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!
Giriş Tarihi: 5.8.2025 19:55

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 5 AĞUSTOS 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulanıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişin sonuçları Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi üzerinden canlı yayında ilan ediliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından MP bilet sorgula ekranından kazanan şanslı numaralar sorgulanabiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 5 Ağustos Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 5 AĞUSTOS 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!

Süper Loto çekiliş sonuçları 5 Ağustos 2025 Salı günü MP youtube hesabı üzerinden, noter huzurunda gerçekleşiyor. Yapılan çekiliş ile birlikte şansoyunuseverler büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaraları sorguluyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 5 Ağustos 2025 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları detayları...

5 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.

İşte, 5 Ağustos 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar için sorgulama ekranı;

5 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR SORGULAMA

Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan ediliyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 5 AĞUSTOS 2025 | Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MP bilet sorgula!
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