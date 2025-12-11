Süper Loto sonuçları 11 Aralık 2025: MPİ Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunları 11 Aralık Süper Loto çekilişine odaklandı. Milli Piyango'nun canlı yayınla açıklayacağı çekilişte 33 milyon 715 bin TL'lik dev ikramiye sahibini arıyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte Süper Loto sonuç aramaları hız kazandı. İşte sonuç ekranı ve merak edilen bilgiler…
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.