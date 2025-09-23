Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 23 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.9.2025 17:31

Süper Loto sonuçları 23 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 23 Eylül 2025 tarihi ile sorgulanıyor. Haftanın kazandıran numaraları çekiliş sonrası millipiyangoonline.com ve MP TV üzerinden takip ediliyor. Vatandaşlar “Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte bugünkü Süper Loto çekilişiyle ilgili merak edilen tüm detaylar ve sonuç sorgulama ekranı…

Süper Loto sonuçları 23 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto'da 23 Eylül 2025 Salı çekilişi gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş, canlı yayınla izleyicilere aktarılıyor. Bilet sahipleri, büyük ikramiyenin kime çıkacağını ve şanslı numaraların hangileri olduğunu merakla bekliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve tüm ayrıntılar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları 23 Eylül 2025, çekilişin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilecek. İşte, bilet sorgulama ekranı:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları 23 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz