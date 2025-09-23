Süper Loto sonuçları 23 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto'da 23 Eylül 2025 Salı çekilişi gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş, canlı yayınla izleyicilere aktarılıyor. Bilet sahipleri, büyük ikramiyenin kime çıkacağını ve şanslı numaraların hangileri olduğunu merakla bekliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve tüm ayrıntılar…
Süper Loto sonuçları 23 Eylül 2025, çekilişin ardından Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilecek. İşte, bilet sorgulama ekranı:
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.