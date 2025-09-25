Süper Loto sonuçları 25 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto, her hafta salı, perşembe ve pazar akşamları çekilişle sahiplerini buluyor. Bu akşam da "Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Çekiliş, canlı olarak gerçekleştiriliyor. İşte 25 Eylül 2025 tarihli Süper Loto çekilişi hakkında detaylar…
25 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da canlı yayında gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz vatandaşlar bilet numaralarını sorgulayabilecek.
İşte, sorgulama ekranı:
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.
Süper Loto'da 1 ile 60 arasından 6 numara seçiliyor. Tüm numaraları doğru tahmin eden büyük ikramiyeyi kazanıyor. Ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bilenler de kategoriye göre ikramiye alıyor.
Kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango'nun resmi web sitesi, Milli Piyango Online uygulaması ve Millipiyangoonline.com adresinden öğrenilebiliyor. Ayrıca canlı çekiliş MP TV'nin YouTube kanalından da izlenebiliyor.