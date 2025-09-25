Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 25 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.9.2025 18:20

Süper Loto sonuçları 25 Eylül 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler, “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” ve “25 Eylül 2025 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı” aramalarına yoğunlaştı. Büyük ikramiye tutarı ve kazandıran numaralar MPİ canlı yayınında izleniyor.. İşte çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı hakkında tüm ayrıntılar…

Milli Piyango'nun en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto, her hafta salı, perşembe ve pazar akşamları çekilişle sahiplerini buluyor. Bu akşam da "Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Çekiliş, canlı olarak gerçekleştiriliyor. İşte 25 Eylül 2025 tarihli Süper Loto çekilişi hakkında detaylar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da canlı yayında gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından kazandıran numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz vatandaşlar bilet numaralarını sorgulayabilecek.

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasından 6 numara seçiliyor. Tüm numaraları doğru tahmin eden büyük ikramiyeyi kazanıyor. Ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bilenler de kategoriye göre ikramiye alıyor.

Kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango'nun resmi web sitesi, Milli Piyango Online uygulaması ve Millipiyangoonline.com adresinden öğrenilebiliyor. Ayrıca canlı çekiliş MP TV'nin YouTube kanalından da izlenebiliyor.

