Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonucunda kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 26.10.2025 21:35

Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonucunda kazandıran numaralar

Süper Loto'da büyük ikramiye heyecanı bu akşam zirveye ulaşıyor! Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez düzenlenen Süper Loto çekilişi, Milli Piyango Online'da canlı yayınla takip ediliyor. Milyonlarca lirayı aşan büyük ikramiyenin devredip devretmediği merak konusu. İşte 26 Ekim Pazar Süper Loto sonuçları, çekiliş saati ve bilet sorgulama işlemlerine dair tüm detaylar!

Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonucunda kazandıran numaralar

Şans oyunu tutkunlarının beklediği Süper Loto çekilişi için araştırmalar hız kazandı. Bu popüler oyunda, 1'den 60'a kadar 6 doğru sayıyı tahmin edenler ikramiyenin sahibi olacak. İşte, 26 Ekim 2025 Süper Loto sonuçları hakkında merak edilenler:

SÜPER LOTO SONUÇLARI 26 EKİM 2025 AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişleri, artan ikramiye miktarı ile takip ediliyor. Milli Piyango Online takvimine göre Süper Loto:

Çekiliş Günleri: Haftada üç gün; Salı, Perşembe ve Pazar.

Çekiliş Saati: Çekilişler, bu günlerde saat 21.30'da noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.

Oynama Şekli: Bir kolonda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 adet seçilir.

Kazanma Kategorileri: İkramiye kazanmak için çekilişte çıkan numaralardan 2, 3, 4, 5 veya 6 doğru tahmin yapmak gerekir. En büyük ikramiye, 6 doğru tahmini yapan talihliye verilir. 6 bilen birden fazla kişi olması durumunda ikramiye, kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları 26 Ekim 2025 sorgulama ekranı: Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonucunda kazandıran numaralar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz