Süper Loto sonuçları 30 Kasım 2025 yayında! Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşiyor. 30 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak olan çekiliş, haftanın son çekilişi olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Küre içerisindeki 60 numaradan 6 tanesini doğru tahmin etmeye çalışan vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte 30.11.2025 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı:
Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto pazar çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 30 Kasım saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.