Süper Loto sonuçları 4 Aralık 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi, Perşembe akşamları da şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı yapılacak çekiliş ekranı başında yerler alındı. Çekilişe saatler kala, vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve rekor ikramiyenin sahibinin kim olacağını merak ediyor. İşte 4 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati:
Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto perşembe çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 4 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, Süper Loto sorgulama ekranı:
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden de takip edilebiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.