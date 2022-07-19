Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında şanslı numaraları doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı Süper Loto'nun bugünkü çekilişiyle kazandıran numaraları bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. 59 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Süper Loto sonuçları, 19 Temmuz MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.