Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında şanslı numaraları doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı Süper Loto'nun bugünkü çekilişiyle kazandıran numaraları bir kez daha şans oyunu severlere duyurulacak. 59 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta kupon doldurmaları sonrasında şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (19 TEMMUZ)

Süper Loto sonuçları, 19 Temmuz MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama detayları şöyle;