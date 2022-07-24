Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayının 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayan şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası ve detaylar şöyle;