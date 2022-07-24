Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.7.2022 20:41 Son Güncelleme: 24.7.2022 20:42

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları” her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kupon dolduran şans oyunu severlere duyuruluyor. Peş peşe gelen devirlerle 61 Milyon Türk Lirası’na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon doldurmaların sonrasında kazandıran numaralar üzerinden MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek “Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayının 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek ilan edilecek. Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayan şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası ve detaylar şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Temmuz Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.



Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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