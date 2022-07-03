Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle bir kez daha şans oyunu severlere açıklanacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 45 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (3 TEMMUZ)

3 Temmuz Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;