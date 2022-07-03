Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle bir kez daha şans oyunu severlere açıklanacak. 6 şanslı numarayı doğru bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 45 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
3 Temmuz Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.