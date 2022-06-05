Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 5.6.2022 20:22 Son Güncelleme: 5.6.2022 20:22

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen “Süper Loto sonuçları” bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Geçtiğimiz haftalar da6 şanslı numarayı doğru bilen şans oyunu severin dev büyük ikramiye tutarını kazandığı oyunu bugün 20 Milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ikramiye kazanmak isteyerek Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı.

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayın üzerinden çekilen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişe Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar yoğun şekilde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalar devam ediyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 HAZİRAN)

Süper Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralarla 5 Haziran MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Haziran Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 5 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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