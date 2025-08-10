SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 10 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto heyecanı bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. 10 Ağustos 2025 Pazar akşamı yapılacak çekiliş, şans oyunu severleri bir kez daha ekran başına toplayacak. Haftanın dördüncü çekilişi, her zamanki gibi noter gözetiminde gerçekleştirilecek ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi numaralar talihlilere büyük ödülü kazandıracak? Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair tüm ayrıntılar, çekilişin ardından netleşecek. İşte 10 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve detaylar…