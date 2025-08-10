SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 10 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto heyecanı bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. 10 Ağustos 2025 Pazar akşamı yapılacak çekiliş, şans oyunu severleri bir kez daha ekran başına toplayacak. Haftanın dördüncü çekilişi, her zamanki gibi noter gözetiminde gerçekleştirilecek ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi numaralar talihlilere büyük ödülü kazandıracak? Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair tüm ayrıntılar, çekilişin ardından netleşecek. İşte 10 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve detaylar…
30 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
10 Ağustos 2025 Pazar Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.