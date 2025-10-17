Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 17.10.2025 07:08

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 16 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

16 Ekim Perşembe gecesi yapılacak Süper Loto çekilişi öncesi büyük bir heyecan yaşanıyor! Milli Piyango TV ekranlarından canlı yayınlanacak çekilişte, büyük ikramiyenin kime gideceği merak konusu. Haftada üç kez gerçekleştirilen bu sevilen şans oyununa katılan vatandaşlar, kazandıran numaraları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 16 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu mu?

Milli Piyango'nun yoğun ilgi gören Süper Loto çekilişi bu hafta da heyecanla takip ediliyor. Şansını deneyenler, kazandıran numaraları öğrenmek için gözlerini sonuç ekranına çevirdi. Haftada üç kez yapılan çekilişin ikincisi merakla bekleniyor. Peki, 16 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

16 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

16 Ekim 2025 Perşembe Süper Loto kazandıran numaraları:

1-20-22-39-52-57

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

