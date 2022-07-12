Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere son yapılan çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişte 6 bilen çıktığı takdir de 53 milyon lirayı geçen büyük ikramiyenin sahibi olacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Temmuz Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.