Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere son yapılan çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişte 6 bilen çıktığı takdir de 53 milyon lirayı geçen büyük ikramiyenin sahibi olacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Temmuz Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı