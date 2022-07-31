Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (31 Temmuz)

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda duyuruluyor. İşte Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (31 Temmuz)
SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR: Kazandıran numaralar; 9-19-22-23-42-44 oldu.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.