SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! MPİ Online ile 19 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 19.11.2025 17:56

19 Kasım 2025 Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı ve belirlenen numaralar merak konusu oldu. Büyük ikramiye umuduyla kuponunu kontrol etmek isteyenler, çekiliş sonrası Milli Piyango'nun bilet sorgulama sayfasına yöneldi. Haftanın çekilişinde kimin ya da kimlerin büyük ödülü kazandığı araştırılıyor. İşte 19 Kasım Süper Loto sonuçları ve MP bilet sorgulama ekranına dair öne çıkan bilgiler…

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 19 KASIM 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Süper Loto perşembe çekilişi ile takip ediliyor. Kazandıran numaralar 19 Kasım saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.Sonuçlar açıklandığında yer vereceğiz.

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

