Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.3.2025 16:55 Son Güncelleme: 18.3.2025 16:56

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

18 Mart Salı günü MP TV ekranlarında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişte, kazanan numaralar belirlendikçe dev ikramiyeye ulaşma umudu artıyor. Şanslı rakamları öğrenmek isteyenler, çekiliş öncesinde biletlerini özenle kontrol ediyor. Peki, 18 Mart Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Haftada üç kez yapılan çekilişte kazanan numaralar merakla beklenirken, oyuncular biletlerini kontrol etmeye hazırlanıyor. Gözler şimdi 18 Mart Salı günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçlarında. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

18 MART SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

18 Mart Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
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