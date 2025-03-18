SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Mart Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Haftada üç kez yapılan çekilişte kazanan numaralar merakla beklenirken, oyuncular biletlerini kontrol etmeye hazırlanıyor. Gözler şimdi 18 Mart Salı günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçlarında. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
18 MART SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?
18 Mart Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.