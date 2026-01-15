Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! 15 Ocak 2026 Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.01.2026 21:45

Süper Loto sonuçları belli oldu! 15 Ocak 2026 Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 78 milyon TL’lik büyük ikramiye için heyecan dorukta. Çekiliş saati yaklaşırken, ikramiye talihlisi olup olmadığı merak ediliyor. Canlı yayında açıklanacak numaraların ardından bilet sahipleri şanslarını kontrol edebilecek. İşte 15 Ocak Süper Loto sonuçları kolay bilet sorgulama linki.

Bu hafta Süper Loto'da 78.831.829 TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı. Çekilişin canlı yayında açıklanacak numaraları, şanslı talihlileri meraklandırıyor. İster tek bilet, ister birden fazla kupon ile katılmış olun, bilet sorgulama bağlantısı ile kazanan numaralarınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. İşte 15 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

15 OCAK 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

