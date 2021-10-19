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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 19.10.2021 22:05 Son Güncelleme: 19.10.2021 22:05

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftada 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi ile belirlenerek güncel kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişine katılan ve 6 şanslı numarayı doğru tahminle büyük ikramiye tutarının sahibi olmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "19 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Milli Piyango İdaresi ile 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı ve Milli Piyango İdaresi (MPi) ve Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (19 Ekim 2021 Salı) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar 19 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (19 EKİM)

Milli Piyango Online ile 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Ekim Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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