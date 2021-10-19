Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı ve Milli Piyango İdaresi (MPi) ve Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (19 Ekim 2021 Salı) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar 19 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI (19 EKİM)
Milli Piyango Online ile 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Ekim Süper Loto sonuçları
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
- Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
- İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
- Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.