SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 14 Ağustos 2025 Perşembe Süper Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

14 Ağustos 2025 Perşembe akşamı Süper Loto çekilişi, yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş, noter onayıyla ve canlı yayınla izleyicilere aktarılacak. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yapılan yayını takip ederek kazanan numaraları anında öğrenebilecek. O gecenin şanslı rakamlarını görmek ve sonuç sorgulama işlemlerini yapmak isteyenler için ayrıntılar haberin devamında…
14 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
14 Ağustos 2025 Perşembe Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.