Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 20 Kasım Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 17:37

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 20 Kasım Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

20 Kasım Perşembe gecesi gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi öncesi heyecan dorukta! Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek çekiliş, büyük ikramiyenin kime çıkacağını merak edenleri ekranlara kilitliyor. Haftada üç kez oynanan bu sevilen şans oyununa katılanlar, sonuçları öğrenebilmek için kuponlarını yanlarında bulunduruyor. Peki, 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu mu, şanslı numaralar belli oldu mu?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 20 Kasım Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango'nun yoğun ilgi gören organizasyonları arasında yer alıyor. Şansını denemek isteyenler, sonuçları görmek için gözünü açıklanacak rakamlara çeviriyor. Haftada üç kez yapılan bu heyecan verici oyunun ilk çekilişi büyük merak uyandırıyor. Peki, 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları yayımlandı mı?

20 KASIM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

20 Kasım Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonular henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ARKADAŞINA GÖNDER
SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 20 Kasım Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz