SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 20 Kasım Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango'nun yoğun ilgi gören organizasyonları arasında yer alıyor. Şansını denemek isteyenler, sonuçları görmek için gözünü açıklanacak rakamlara çeviriyor. Haftada üç kez yapılan bu heyecan verici oyunun ilk çekilişi büyük merak uyandırıyor. Peki, 20 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları yayımlandı mı?
20 Kasım Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonular henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.