SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR: 7 Eylül Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 7.9.2025 17:43

7 Eylül Pazar gecesi Süper Loto çekilişi öncesinde büyük bir heyecan yaşanıyor! Milli Piyango TV’de canlı yayınla yapılacak çekiliş, büyük ikramiyenin sahibini öğrenmek isteyenleri ekran başına toplayacak. Haftada üç kez düzenlenen bu şans oyununa katılanlar, sonuçları görebilmek için biletlerini hazır etti. Peki, 7 Eylül Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından yoğun ilgiyle düzenleniyor. Şansını deneyenler, kazanan numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneliyor. Haftada üç kez oynanan bu heyecan dolu oyunun ilk çekilişi merakla bekleniyor. 7 Eylül tarihli Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

7 EYLÜL SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

7 EYLÜL Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

