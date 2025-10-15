SÜPER LOTO SONUÇLARI ŞANSLI RAKAMLAR: 14 Ekim Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu!

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından yoğun ilgiyle gerçekleştiriliyor. Şansını denemek isteyen oyunseverler, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranını heyecanla takip ediyor. Haftada üç kez yapılan bu popüler şans oyununun ilk çekilişi büyük merakla bekleniyor. Peki, 14 Ekim Salı Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu mu?
14 Ekim Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşti.
14 Ekim 2025 Süper Loto kazandıran numaraları:
3-23-28-39-44-57
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.