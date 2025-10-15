Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI ŞANSLI RAKAMLAR: 14 Ekim Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu!
Giriş Tarihi: 15.10.2025 01:16 Son Güncelleme: 15.10.2025 01:17

14 Ekim Salı gecesi Süper Loto çekilişi öncesinde büyük bir heyecan yaşanıyor! Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan çekilişte, büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak konusu. Haftada üç kez düzenlenen popüler şans oyununa katılan vatandaşlar, kazandıran numaraları öğrenmek için biletlerini hazırladı.

Bu hafta da Süper Loto çekilişi, Milli Piyango tarafından yoğun ilgiyle gerçekleştiriliyor. Şansını denemek isteyen oyunseverler, kazandıran numaraları öğrenmek için sonuç ekranını heyecanla takip ediyor. Haftada üç kez yapılan bu popüler şans oyununun ilk çekilişi büyük merakla bekleniyor. Peki, 14 Ekim Salı Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı, kazanan numaralar belli oldu mu?

14 EKİM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

14 Ekim Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşti.

14 Ekim 2025 Süper Loto kazandıran numaraları:

3-23-28-39-44-57

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

